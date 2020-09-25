Дуда в ООН призвал объединиться против агрессии России в Украине и Грузии

В противодействии российской агрессии против Украины и Грузии ключевая роль принадлежит международной солидарности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Очень важно обеспечить сотрудничество между государствами в ситуациях, когда нарушаются фундаментальные нормы международного права, как в случае агрессии РФ против Грузии и Украины», — сказал Дуда.
Он отметил, что «в мире не может и не будет достигнут прочный мир, пока не будет уважаться закон».
«Что касается кризиса качества отношений между государствами, то хочу отметить, что одним из неизменных приоритетов Польши является вопрос уважения к международному праву», — отметил президент.
Дуда добавил, что в своей деятельности в рамках ООН Польша «последовательно обращала внимание на фундаментальную роль международного права в сохранении глобальной архитектуры безопасности».
Как сообщалось, 21 сентября началась семьдесят пятая сессия Генассамблеи ООН. Главы государств выступают в ней в видеоформате.