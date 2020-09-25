Страны Балтии закроют въезд для Лукашенко и еще около 100 человек из Беларуси

В ближайшие дни все три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — представят общий «черный список», в котором невъездными будут объявлены около 100 человек из Беларуси. В этот список попал и президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает УНН со ссылкой на Delfi.

«Политик заверил, что страны Балтии расширят санкции в отношении Беларуси, поэтому «данный список будет не последним». Ринкевич отметил, что Латвия, Литва и Эстония решили сами расширять список санкций, не дожидаясь, когда аналогичное решение примет и согласует Евросоюз», — пишет издание.

Ранее Ринкевич уже включил в список нежелательных лиц для въезда в Латвию 30 граждан Беларуси.

«В список попали президент страны, должностные лица белорусской Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета госбезопасности, Следственного комитета, Совета по безопасности, Госконтроля и Исполнительного комитета Минска. Полный список имен и фамилий выглядит так: Александр Лукашенко Виктор Лукашенко, Игорь Сергиенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацуба, Игорь Плишевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, Валерий Вакульчик, Иван Тертель, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, Иван Кубрак, Олег Шаблико, Андрей Равков, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль», — добавляет издание.

По мнению МИД, именно они ответственны за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

«Въезд в Латвию этим людям закрыт на неопределенное время. Решение принято после консультаций с министерствами иностранных дел Литвы и Эстонии», — заключает издание.