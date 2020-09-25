Кропачев требует от шахты «Краснолиманская» 1,3 млрд гривен, но вынужден судиться с АМКУ

Угольный бизнесмен Виталий Кропачев продолжает пытаться через суды обанкротить ГП «УК «Краснолиманская», но при этом сам получил иск от АМКУ. Об этом редакция 368.media узнала из судебных решений по делу.

В частности, в сентябре 2020 года Хозяйственный суд Донецкой области возобновил производство по судебному делу об иске структуры Кропачева ООО «Краснолиманское» к ГП «УК «Краснолиманская». Дело в том, что бизнесмен продолжает пользоваться тем, что угольный пласты шахты до 2032 года по закону принадлежат ему. Это позволило ему подать иск к госпредприятию, заявляя, что шахта самовольно пользовалась его угольными пластами в период ноября-декабря 2014 и всего 2015 года.

Стоит отметить, что на тот момент структуры Кропачева еще не вошли в состав учредителей ООО «Краснолиманское», однако то, что решение Госгеонедр о передаче этой фирме угольных платов госшахты 2032 года до сих пор в силе дало ему формальный повод для иска, который был подан в январе этого года.

Госпредприятие в ответ подало отзыв на иск, но там не обнаружилось нужной подписи представителя шахты, а потом там хотя и сообщили, что шахта была вынуждена работать, чтобы избежать ситуации, при которой возобновление работ оказалось бы невозможным, однако факт нанесения ущерба ООО «Краснолиманское» решили не оспаривать. У Кропачева параллельно увеличили сумму иска с 106,4 млн гривен до почти 1,3 млрд гривен.

В ответ ГП «УК «Краснолиманская» подали ходатайство о проведении судебной экспертизы для установления фактической суммы убытков ООО «Краснолиманское», суд ходатайство удовлетворил и на время экспертизы остановил рассмотрение дела.

Производство по решению суда возобновили 9 сентября, впрочем, о рассмотрении иска по сути речи пока не идет — эксперту Центра судебной экспертизы и экспертных исследований подал ходатайство о предоставлении дополнительных материалов. Из-за этого Хозсуд Донецкой области для официального рассмотрения его ходатайства возобновил производство по делу и обязал стороны предоставить необходимые документы.

Стоит отметить, что аналогичный иск ООО «Краснолиманское» к ГП «УК «Краснолиманская, только на 2,8 млрд гривен и за период с 2014 по 2017 годы в суде уже рассматривается, впрочем, до окончания судебных разбирательств по данному иску тоже далеко. Мы не раз писали, что за счет таких исков Виталий Кропачев пытается обанкротить госпредприятие и за счет долговых обязательств обеспечить себе полный контроль над ним и процессом его приватизации.

Между тем, структурам Кропачева параллельно придется судиться с АМКУ, правда, в данном случае речь идет не о шахте Краснолиманская, а о тендерном сговоре между его фирмами «Донэнергоэкспорт» и «Триалтрейд». Антимонопольщики уличили их в сговоре и искажении результатов торгов на тендере ГП «Красноармейскуголь», в ходе которого ООО «Донэнергоэкспорт» получило тендер почти на 21 млн гривен.

Результаты торгов отменили, а фирмы в августе 2019 года по решению АМКУ оштрафовали: «Донэнергоэкспорт» почти на 4,2 млн гривен, а «Триалтрейд» — на 340 тыс. гривен. Фирма «Донэнергоэкспорт» решение антимонопольщиков так и не выполнила, что стало поводом для иска в сумме более чем на 8,3 млн гривен включая сумму штрафа и пеню. 21 сентября Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску АМКУ.

Стоит отметить, что тендерные схемы «Донэнергоэкспорт» и «Триалтрейд» стали также поводом для открытия в НАБУ уголовного производства по факту нанесения ущерба почти на 51,2 млн гривен, в котором как организатор указан соратник Кропачева — Дмитрий Вацнер. В июле материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.