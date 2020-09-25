Ранковий Київ зупинився у заторах

Рух автотранспорту в столиці вранці у п’ятницю, 25 вересня, виявився заблокованим заторами на всіх мостах в напрямку правого берега, а також на під’їзді до мосту Патона з боку бульвару Дружби народів.

Про це повідомиляють дані сервісу Google Maps.

Автомобілі стоять на Північному, Дарницькому і Південному мостах, на мосту Метро, мосту Патона в напрямку правого берега.

У правобережній частині столиці рух автомобілів заблоковано на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Народного Ополчення, вулиці Борщагівській і вулиці Вадима Гетьмана.

Також величезні затори утворилися на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Хрещатицькій. Крім того, майже не рухаються авто на бульварі Дружби Народів і Набережному шосе на під’їзді до мосту Патона.

На лівому березі Києва затори на основних магістралях: проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Соборності, Бажана, Броварському проспекті і Дарницькому шосе.

