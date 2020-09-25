На киевской Троещине в многоэтажке вспыхнула квартира

Пожар возник в одной из киевских квартир на улице Закревского.

Об этом сообщил Киев оперативный на странице в Facebook.

Видео в сети опубликовал один из местных жителей. На кадрах можно увидеть, как в небо поднимается столб густого черного дыма, заволакивая окна квартир, расположенных этажами выше. Судя по обильному пламени, которое также идет вверх по зданию и вырывается изо всех окон, можно предположить, что возгорание возникло в одной из комнат, а затем распространилось на все жилое помещение.

Находились ли в квартире люди в момент пожара — неизвестно. На место происшествия уже были направлены бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Прямо сейчас горит квартира на улице Закревского. Спасатели в пути. Надеемся, обойдется без жертв», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание возникло в 08:23 на 12 этаже, а в результате пожара женщина отравилась угарным газом. Потерпевшую передали бригаде скорой помощи. Пламя удалось локализовать в 08:54, а в 09:16 его полностью ликвидировали. Для тушения огня привлекли семь машин и 26 человек личного состава.

. Фото: facebook.com/KyivOperativ