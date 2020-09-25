Стефанчук, Корявченков «Юзик», Мазурашу: СМИ выяснили, кто из «слуг народа» трудоустроил родственников

В сентябре 2020 года Верховная Рада Украины приняла решение, которым депутатам всех уровней запрещено заключать трудовые соглашения с родственниками, в частности, принимая их на работу помощниками-консультантами.

Решение было принято через год после начала работы парламента девятого созыва — за это время многие парламентарии уже успели трудоустроить родных и близких, утверждают «Схемы».

В расследовании фигурируют имена известных «слуг народа», в частности первого вице-спикера парламента и его брата-депутата — Руслана и Николая Стефанчуков, супруги которых стали помощницами нардепов, правда, на общественных началах.

Такую же должность получила и супруга Юрия Корявченкова («Юзика» из «Квартала 95») — она стала советником мужа.

«Слуга народа» Александр Скичко оформил своим помощником на общественных началах брата, народный депутат Людмила Буймистер — мужа, Александр Санченко — отца, а депутаты Игорь Копытин, Георгий Мазурашу, Максим Березин и Богдан Яременко — братьев.

Журналисты напоминают, что сразу же после начала работы Рады нового созыва «слуга» Максим Березин направил в аппарат парламента заявление с просьбой назначить его брата помощником нардепа с зарплатой 48 тысяч гривен. Правда, вскоре заявка была отозвана, а его родственник таки стал помощником, но на общественных началах.

О трудоустройстве родственника просил и нардеп из «Слуги народа» Володимир Тимофийчук, правда сумма зарплаты была в два раза меньше, нежели в предыдущем случае. На это отреагировали в НАЗК, заявив о конфликте интересов, дело находится в суде, но несколько раз его рассмотрение откладывалось.

Расследователи отмечают, что на 24 тысячи гривен зарплаты трудоустроила своего мужа Александра Никитина — ее супруг поработал помощником-консультантом полгода, и только в марте 2020-го она попросила его уволить.