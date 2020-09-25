«Перемирие» на Донбассе: боевики открыли огонь по ВСУ

В четверг, 24 сентября, российские оккупанты открыли огонь по позициям подразделений ООС, держащих оборону на Донбассе, нарушив достигнутые договоренности о перемирии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета позиции ВСУ вблизи Каменки.

«24 сентября со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону наших позиций вблизи Каменки», — отметили в штабе ООС.

Как сообщается, выстрел был неприцельным, поэтому украинские военные не открывали огонь в ответ.

«Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — добавили в штабе.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима тишины по всей линии разграничения не зафиксировано. Учитывая возможные провокации, украинские военнослужащие находятся в полной готовности дать ответ на любые провокационные действия противника.