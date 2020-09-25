Криминального авторитета Юрия Ериняка обыскали по делу о похищении нардепа Семинского: сам он скрывается в Греции

В среду, 23 сентября 2020 года, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществили серию обысков в домах, где проживает семья руководителя благотворительного фонда «Хорст» Юрия Єриняка который известен в определенных кругах в статусе так называемого «авторитетного бизнесмена» на прозвище «Молдован», а также у его бывшей жены Богданы Ериняк.

Об этом сообщает источник Dетектив — Info.

По его словам, санкционированные оперативно-следственные действия происходили в рамках расследования криминального осуществления относительно похищения бывшего гендиректора ПрАТ «Нафтогазвидобування», а в настоящее время — народного депутата 9 созыва Олега Семинского.

«Самого Єриняка силовики не застали. Поговаривают, что он находится за рубежом, возможно, в Греции», — резюмировал наш собеседник. Напомним, что старт «делу ворованного Олега» был положен в феврале 2012 года, когда топ-менеджера и совладельца наибольшей украинской газодобывающей компании похитили в столице.

Ведущей версию совершения преступления следствие считало перераспределение сфер влияния среди акционеров «Нафтогазвидобування», в качестве которых выступали Олег Семинский, Нестор Шуфрич и Николай Рудьковський. Последний, как утверждали отдельные злые языки, вроде бы мог привлечь к организации похищение компаньона группу криминальных элементов во главе с «Молдованом». Как бы то ни было, но после трех лет лишений — весной в 2015 году, кіднепери отпустили Олега Семінського. На тот момент возглавляемое им предприятие перешло к бизнес-империи Ахметова. Что же касается Ериняка, то вместе с другими достойниками из его окружения тех времен он оказался в фокусе активной «отработки» со стороны правоохранителей. «Молдована» и Ко было задержано, однако де-юре им инкриминировалась причастность к совершению прочь других насильственных преступлений, не связанных с «делом Семинского».

Осенью в 2015 году это осуществление скервали в суд, однако там оно фактически рассыпалось — детально с нюансами метаморфоз скандального дела можно ознакомитися в расследовании Dетектив — Info «Юрий Єриняк и голые пистолеты».

В конечном итоге, в начале 2020 года «Молдована» было оправдано, однако и поныне длится апелляционное рассмотрение его «истории оружейника» (дежурная попытка провести заседание в нем ожидается 23 ноября 2020 года).

Вне зависимости от результатов рассмотрения этого «отголоска» истории о «похищенном Олега», сам Семинский в конце 2019 года давал понять: о его примирении из Єриняком речь не может идти. Он едва сдерживал эмоции, когда вместе с экс-компаньоном по «Нафтогазвидобуванню» Шуфричем встретил в кулуарах парламента «благотворителя из «Хорсту». Их зажигательный спор, а также дальнейшее выступление Семинского с трибуны парламента, где он требовал ответов на вопрос, который делает в Верховной рада «криминальный авторитет», остались без официальных комментариев.

Как отмечает поинформированный источник Dетектив — Info, основанием для появления в стенах законодательного органа власть Єриняка тогда стало проведение тематического представления ко дню Белой Ленты в Украине «Героиня».

Во время организации соответствующего мероприятия парламентарий 9 созыва Артем Дмитрук хлопотал о предоставлении разрешений на въезд в территорию ВР отдельных транспортных средств, а также относительно предоставления пропусков соприкасающихся с представлением лиц и приглашенных гостей экспозиции. Среди перечня этих лиц, в частности, значился лично «Молдован» вместе с его нынешней женой Мариной Ериняк.

detective-info.com.ua