Корупція у Держгеокадастрі: «нові обличчя» зі старими схемами

“Лещенка геть!” — із такими гаслами люди прийшли під стіни Офісу Президента України у середу, 23 вересня. Вимагали звільнити новопризначеного голову Держгеокадастру. Мовляв, він прийшов боротися з корупцією, насправді ж очолив її. А чи знає президент Зеленський про схеми, які впроваджує Лещенко?

А хто ж такий Роман Лещенко?

10 червня 2020 року він очолив Держгеокадастр за призначенням президента Володимира Зеленського. До цього Роман Лещенко був позаштатним уповноваженим президента із земельних питань у Верховній Раді. А ще раніше – просто підприємцем і депутатом Жашківської районної ради Черкаської області. До «зеленої» команди він потрапив, пожертвувавши на виборах «Слузі народу» 1,6 мільйона гривень.

Обійнявши посаду голови Держгеокадастру, Роман Лещенко очолив корупційну піраміду, яка будувалась роками. І за нового очільника корупція в органі збільшилася. Зокрема, по всій Україні призначили нових в.о., які збирають гроші. У кожній області лежать документи на затвердження вільних земельних ділянок – у середньому понад 2000 заяв. Але замість того, щоб опрацьовувати їх, очільники дають вказівки закривати запити відмовами.

Але на посаді він навряд чи затримається надовго, бо свої обіцянки не виконує Після призначення Лещенко зобов’язався провести інвентаризацію сільгоспземель, але «віз і нині там», хоча проінспектувати залишилось лише 200 тис га. І тепер йому для цього потрібен літак, саме його придбання – задача №1 відомства. Мовляв, для аерофотозйомки. І це в той час, коли в держбюджеті діра.

Тому не дивно, що в Києві та Чернігові люди вийшли на протести проти поборів «земельних» чиновників.

Скільки взагалі коштує отримати безкоштовну земельну ділянку?

За законом, кожен громадянин України має отримати 2 гектари землі у своє розпорядження безкоштовно. Але можливе – неможливе. Корупційні схеми Держгеокадастру діють у всіх регіонах країни. За виконання усіх прямих обов’язків назначений прайс. За скромними підрахунками щомісяця вся структура отримує понад 1млн доларів тіньових корупційних грошей.

Щоб отримати від держави обіцяні 2 га, треба заплатити 800 доларів за кожен гектар. Потім експертиза. Залежно від складності, вона обійдеться від 1000 до 2000 у.е. Погодити проект землевпорядкування — ще близько півтисячі доларів. А щоб продовжити оренду, необхідно сплатити по 300 доларів за 1 гектар. Кому ж йдуть усі ці суми? Місцевим чиновникам, які потім передають встановлену частку «смотрящим» за регіонами, а ті – нагору керівництву.

З чого все почалося?

Вітчизняні корупціонери відчайдушно крали ще при Кучмі, Ющенку, Януковичі. При цьому ще якось розуміли, що можуть поплатитися за свої гріхи. А от, коли до влади прийшли спочатку Порошенко, а потім і Зеленський, зрозуміли, що абсолютно безкарні. Почуття безкарності і вседозволеності в українських корупціонерів настільки велике, що зараз на поверхню повилазили навіть ті, хто роками ховався в тіні.

У листопаді 2019 року новим керівником Держгеокадастру був призначений майже нікому не відомий Денис Башлик, який недовго просидів у цьому кріслі – до травня 2020 року. Тоді розгорнулась боротьба між двома угрупуваннями, в якій перемогла команда Сергія Тимченка. Призначено на «хлібне місце» було його протеже Юлію Мороз, яка протрималась на посаді менше місяця. І ось з червня – Роман Лещенко. Насправді всі ці призначенці — «шістки» у давно налагодженій піраміді, за якої збираються гроші з усіх областей.

За цей «напрямок» донедавна відповідав головний радник Лещенка — Олександр Філатов, а також Сергій Дьяков.Саме вони збирали тіньові гроші. Але у вересні ця компанія не принесла необхідну касу за місяць, чим і поплатились — їх відсторонили, а Філатова взагалі звільнили. До речі, Сергій Дьяков є творцем корупційних схем і афер із землями в Лиманському районі Одеської області ще у далекому 2012 році.

«Нові обличчя» Держгеокадастру

Повертаючись до сьогодення, варто зазначити, що зараз за тіньовий офіс Держгеокадастру (святе місце порожнім не буває) відповідає Олексій Ковальов.

Крім цього, його фірми будуть проводити інвентаризацію земель по всій Україні. Він заново домовляється з усіма групами в областях, і ставить своїх наглядачів. Місячний збір складає приблизно 1 мільйон доларів. А новопризначений Роман Лещенко особисто їздить на зустрічі з усіма «смотрящими» та домовляється про «процедури співпраці».

Особливо у цьому напрямку активізувались фахівці з Харківщини. Так, на минулих вихідних в найдорожчому ресторані Полтави «ЛІЛЕЯ» відбулася зустріч представників двох регіональних осередків Держгеокадастру – Полтави та Харкова. Що робили? Налагоджували міжрегіональне співробітництво?

Від харківської сторони на зустрічі зібралося поважне представництво: виконуючий обов’язки голови Костянтин Рибалко, попередній в.о. Ярослав Штикер (який, до речі, напередодні захворів коронавірусом та заразив половину управління Держгеокадастру у Полтавській області).

Також прийшли Валерій Даугуль та “смотрящий” по Держгеокадастру у Харківській області, а відтепер і в Полтавській області — Євген Оберемок, який де-факто є керівником усіх вищеперерахованих осіб. На зустрічі Оберемок вводив у курс справ своїх «колег» по корупції. Вони малювали схеми, розписували умови роботи та тарифи для землевпорядних організацій та місцевих фермерів.

Очільник Харківського офісу

У питаннях земельних Євген Оберемок вже не перший рік. Ще у 2014, коли він був виконуючим обов’язки начальника управління земельних ресурсів, СБУ затримала на робочому місті одного з керівників головного управління державного земельного агентства на Харківщині. Чиновник вимагав від одного підприємства 176 тисяч гривень за передачу в приватну власність 22 земельних ділянок, загальною площею 44 гектари. Тоді Євгену Оберемку якось вдалося уникнути гучного скандалу. Але дерибанити землю ніхто не припинив.

Усі жителі Харківщини добре знають, що при оформленні земельної документації, окрім нескінченної біганини, обов’язково треба урахувати «грошову інвестицію» особисто в карман пану Євгену. Ця людина вміє продавати безкоштовні земельні ділянки дуже професійно. А з кожної нормативної оцінки земельної ділянки кладе собі в кишеню по 100 доларів. Просто так.

А ось ще цікава історія. Анатолій Іванович Оберемок — батько голови обласного Держгеокадастру -власник фірми «Харківський інститут земельного кадастру», яка зареєструвалась в Єдиному Держреєстрі 16 травня 2016 року, однак вже у липні провела земельні торги. А їхнім замовником було саме Головне управління Держгеокадастру в Харківській області, яке очолював Оберемок-молодший. Цікаво, що до цього земельні аукціони проводили лише державні структури. Також харківські журналісти стверджують, що тепер Євген Оберемок, через підконтрольні фірми регулярно проводить земельні аукціони в регіони.

Отже, досвід – великий, тому і поставили «куратором» не лише Харківщини, але й Полтавщини.

Просто цифри та тарифи по регіонам

Якщо говорити про конкретні цифри по регіонах, то від 200 до 300 тисяч доларів в їхні кишені дає тільки одна столиця. Приблизно стільки ж корупціонери отримують з Київської області. 200 тисяч в місяць в середньому платить Одеса. Від 150 до 200 тисяч — Львів. Всі інші області дають «прибуток» в кишені земельних махінаторів від 50 до 150 тисяч доларів на місяць.

Тому вони прекрасно себе почувають в Україні, де корупціонерам просто рай.

Найцікавіше, що понапризначав цих людей Роман Лещенко. Чи може керівник не розуміти, що роблять його підлеглі? Навряд. Навіщо тоді частенько проводити «робочі» зустрічі після 21.00 в готелі «Інтерконтиненталь», що у центрі Києва?

Для довідки:

Нині середньоєвропейської ціни вартість ринку землі в Україні склала б пів трильйона доларів, які можуть постійно обертатися. Якщо додати окуповані території — це 700 мільярдів доларів. А якщо ціна буде вище, ніж середньоєвропейська, оскільки українські землі дійсно унікальні і вважаються кращими, то мова піде вже про 1 трильйон доларів.

Тож відкриття ринку землі дійсно відкриває величезні можливості для корупціонерів. І всі вони вже готові рвати один одного на шматки за золоті земельні ділянки. А отже, йти нікуди не збираються.