Россия (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую яму.

Несмотря на призывы рожать детей, к которым подключились чиновники вплоть до президента, увеличение материнского капитала и нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 триллиона рублей, российские семьи отказываются рожать детей.

По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости — число детей, которые приходятся на одну женщину, — упал второй год подряд и составил 1,504, следует из данных, которые приводит Счетная палата в заключении на результаты госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Годом ранее этот показатель составлял 1,579, и госпрограмма требовала увеличить его до 1,63. Но предложенные государством меры оказались бессильны изменить ситуацию во всех ключевых возрастных группах.

В возрастной группе 25-29 лет число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста должно было составить по плану 102,5 в 2019 году, а составило по факту 91,21. В группе 30-34 года коэффициент рождаемости составил по факту 71,61, тогда как по плану должен был увеличиться до 82,8, отмечает СП.

Зафиксированный коэффициент рождаемости — минимальный для России с 2008 года, следует из данных Всемирного банка. До минимума в новейшей истории — 1,16 — этот показатель падал в 1999 году, после чего на фоне роста экономики и уровня жизни восстановился до уровней выше 1,7, откуда снова начал снижаться в 2015 году после санкций, рецессии и девальвации рубля.

Пандемия-2020 принесла дальнейшее ухудшение ситуации. По данным Росстата, за январь-июнь в России родились 681 тысяча детей — на 38,7 тысячи, или 5,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Смертность увеличилась на 28 тысяч человек, до 946,5 тысячи. Таким образом, естественная убыль достигла 265,5 тысячи человек, на треть превысив прошлогодний показатель.

Уровень рождаемости в стране падает практически фронтально — в 75 регионах, в 40 из них ситуация близка к демографической катастрофе с показателями смертности в 1,5-2,5 раза выше рождаемости.

В прошлом году в РФ родилось 1,485 млн человек, умерли — 1,8 миллиона. Естественная убыль населения ускорилась на 47% и стала рекордной за 11 лет — 316,7 тысячи человек.

В майские указы 2018 года и оформленные из них нацпроекты заложена цель увеличить коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году. Впрочем, этой цифры недостаточно, чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизводство населения России, напоминает директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский: «Исправить ситуацию можно, если в течение многих лет на одну женщину будет приходиться 2,1 рождения».

Поднять уровень рождаемости пособиями не получится, считает Вишневский.

«Во-первых, низкая рождаемость наблюдается не только среди бедных. Во-вторых, этот тренд есть во всех развитых странах. В некоторых рождаемость выше, чем в России (например, во Франции), но есть и богатые страны, где она ниже (Германия)», — пояснил он.

Тем же, кто хочет рожать, государству следует помогать не пособиями, а повышением уровня жизни, продолжает эксперт.

«Это должна обеспечивать экономика. Условно, если есть безработные, которые нуждаются в пособии, это свидетельствует о неэффективной экономике или экономическом кризисе. При этом наша стандартная семья — двое работающих родителей. Если мать на какое-то время уходит в отпуск и не получает своих обычных доходов, понятно, что здесь должна быть социальная солидарность, это заложено в бюджете. Но если все семьи (и работающие, и неработающие) испытывают трудности, потому что родился ребенок, — значит, с экономикой не все в порядке», — констатировал Вишневский.