Коммуналка подорожает с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду

Украинцев предупредили о подорожании водоснабжения и света уже со следующего месяца. Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды — на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

Как пишет «Час Пик» со ссылкой на информацию Минэнерго, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование, передают сегодня «Українські Новини».

«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года.

Практически в два раза — с 0,9 грн до 1,68 грн.

Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа«, — говорится в сообщении.

Кроме того, с октября месяца планируется поднять тарифы на холодную воду. Размер повышения составит 22%.

Как сообщают в НКРЭКП, причиной повышения тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов.

Как сообщалось, Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.