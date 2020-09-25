Не является ли заявление Зеленского о второй волне коронавируса предвестником тотального карантина в Украине?

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Об этом он рассказал, правда, не украинцам в экстренном телеобращении, а между делом, в беседе с президентом Словакии.

«Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине», — сказал Зе, говорится в сегодняшней статье издания «Страна».

Это не первые слова президента о второй волне. Еще в начале августа он заявлял, что правительство должно принять меры, чтобы избежать нового витка ковид.

«Самое время правительству мобилизовать силы для избежания второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», — говорил Зеленский.

Однако, из этой затеи — мобилизовать силы — как видим, ничего не вышло. Судя по словам главы государства, волна №2 таки докатилась до Украины.

Вторая или первая волна?

В Украине действительно за последние пару месяцев — целый ворох антирекордов, как по смертям, так и по новым случаям инфицирования. Однако меньше всего этот рост напоминает «вторую волну».

На графике сервиса Worldometer украинская кривая напоминает почти непрерывную лестницу вверх.

График показывает два периода незначительного спада: на стыке мая-июня и в середине июля. Но в целом они картины не меняют. Это явно не переход от одной волны к другой. А почти линейный рост заболевания.

Статистика заболеваний Covid-19 в Украине. Данные Worldometer

Вторая волна — это термин, означающий, что в стране коронавирус пошел на спад и уменьшился до минимальных значений. Но потом снова начал расти.

Так это трактуют в Евросоюзе. Вот, например, отчетливо видны две волны во Франции.

Статистика заболеваний Covid-19 во Франции. Данные Worldometer

Или в Испании.

Статистика заболеваний Covid-19 в Испании. Данные Worldometer

Похожая ситуация в Британии.

Статистика заболеваний Covid-19 в Великобритании. Данные Worldometer

Не столь очевидно этот процесс идет в Германии — но начатки второй волны и здесь заметны. Правда, пока есть надежда, что у немцев она будет менее масштабной, чем первая.

Статистика заболеваний Covid-19 в Германии. Данные Worldometer

Даже в России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) был очевидный долгосрочный спад заболеваемости, прежде чем началось то, что принято называть «второй волной» (хотя в РФ этот термин не используют).

Статистика заболеваний Covid-19 в России. Данные Worldometer

Почему Зе и украинские власти упорно (и это не в первый раз) используют явно некорректный термин — «вторая волна»?

Во-первых, это очень по-европейски, и Киев просто хочет быть в международном тренде. Но есть и более прикладной момент.

Вторая волна означает, что заболевание мы уже один раз победили, но теперь оно снова коварно обрушилось на украинцев. И такая картинка для властей выгодна. Тем более, что она ретуширует совсем обратное: ковид в Украине никуда не падал, как в других странах Европы, а только возрастал.

Признавать такой расклад властям не хочется, поскольку породит закономерные вопросы к эффективности чиновников. Которые ввели страну в убийственный для экономики карантин и разогнали расходы на медицину. После чего, по логике вещей, заболеваемость должна была упасть. Чего, как мы видим из графиков, не произошло.

Но это, скажем так, теоретический вопрос. В конце концов, важнее не термины, а план действий на «вторую волну».

Пока таких планов власти не артикулируют. А сегодня по факту даже облегчили карантин, изменив принципы определения «красных» и «оранжевых» зон. Благодаря чему Киев спустился в «желтую» категорию. Учитывая, что столица — один из главных эпицентов коронавируса в стране, такие «миграции» особого доверия не вызывают. И обусловлены скорее политическими соображениями.

То есть ужесточения карантина власть на данный момент не планирует и скорее всего просто не потянет. На это пойдут лишь в двух случаях: если ситуация станет уж совсем критической и больницы будут явно переполнены — и если на то будет внешняя конъюнктура.

Первый карантин Украина ввела, напомним, именно потому, что это был общемировой тренд — и тех, кто не шел в ногу со всеми, жестко критиковали на Западе. От согласия уйти на «локдаун» также зависело и внешнее финансирование.

Поэтому интересно понять, готовятся ли ко второй волне карантина в мире.

Вторая волна в мире

В сентябре о второй волне коронавируса заговорили не только в Украине. Правда, о серьезном «локдауне» речь идет далеко не везде.

В России из-за роста заболеваемости более пяти тысяч московских компаний получат рекомендации от мэра Сергея Собянина перевести сотрудников на «удаленку». Он уже отправил соответствующие письма руководителям крупных компаний.

Российские СМИ пишут, что в Москве могут вновь ввести карантин для пожилых людей, но к пропускной системе возвращаться пока не планируют. Меры ужесточают после того, как в столице РФ число госпитализированных пациентов c коронавирусом увеличилось на 30%. Впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших за сутки.

В целом же по России рост есть, но он пока не очень высокий.

В Минздраве Испании считают, что страна пошла на вторую волну коронавируса. С 21 сентября жестко усилили карантин в столице Испании Мадриде.

Уже изолировали 37 кварталов, среди жителей которых выявили наиболее число заражений. Теперь чтобы покинуть эти районы их жители должны предоставить веские обоснования своего перемещения. За соблюдением правил следит полиция. Ограничения затронули около 860 тысяч человек, это 13% от почти 7-миллионного города.

Кроме того, в Мадриде ограничили допустимое число посетителей в ресторанах и барах. Ужесточение карантина вызвало недовольство мадридцев, особенно представителей малого бизнеса.

В Португалии с 15 сентября возобновили режим чрезвычайной ситуации на фоне роста заболеваемости коронавирусом и вернули жесткий карантин на территории всей страны.

Режим ЧС подразумевает запрет на собрания более 10 человек, за исключением членов семьи, прием более четырех человек за одним столиком в заведениях общественного питания, работу объектов торговли с 10:00 до 20:00 с правом продления рабочего дня до 23:00.

В Лиссабоне и Порту работников вновь переводят на дистанционку, смещают рабочие смены для минимизации контактов между сотрудниками.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также констатировал второй пик.

«Сейчас мы сталкиваемся со второй волной… Я боюсь, что это абсолютно неизбежно — мы столкнемся с этим в нашей стране», — заявил премьер.

При этом он уверил, что власти «держат ситуацию под контролем».

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался», — сказал британский премьер.

Он отметил, что введение национального карантина является «последней мерой, которую кто-либо желает».

Борис Джонсон сообщил, что в Британии вторая волна ковида. Фото: Facebook

С 28 сентября в Великобритании ввели штрафы за нарушение самоизоляции, что раньше не наказывалось. Они огромные: для первого нарушения 1000 фунтов стерлингов, повторный прокол обойдется уже в 10 тысяч фунтов.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил о начале второй волны эпидемии. В стране вернули обязательное ношение масок в магазинах и школах.

При этом, несмотря на рост заболеваемости, Австрия планирует открыть горнолыжные курорты этой зимой, поскольку на туризм приходится около 15% австрийской экономики, но запретит традиционные вечеринки после дневных катаний.

О тревожной активизации коронавируса заявили власти Нидерландов, Чехии, Польши, Финляндии. При этом правительство Польши отметило, что намерено избежать очередного общенационального карантина, чтобы не подорвать экономику.

А в Чехии 23 сентября ввели ряд новых мер по борьбе с коронавирусом. Там изменили часы работы ресторанов и баров, ограничили количество участников массовых мероприятий внутри помещений и на улице.

«Я не думаю, что меры такие уж жесткие. Пока они приняты сроком на 14 дней», — сказал министр здравоохранения Чехии Роман Примула. При этом меры пока не затронут школы.

За пределами Европы особенно сильно закручивают карантинные гайки в Израиле. Там жесткий карантин ввели с 18 сентября. Как ожидается, он продлится минимум три недели. В стране вновь не позволят отходить от дома более чем на 500 метров, закрыли отели, школы и торговые центры. Аэропорт в Тель-Авиве продолжает работу. Частные компании могут продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против Covid-19.

То есть мир, за исключением особенно тяжелых случаев, не торопится возвращаться в «локдаун». Не призывают к этому и в международных организациях. Поэтому пока есть надежда, что и в Украине на этот раз не станут останавливать транспорт и малый бизнес.