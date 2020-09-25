Нардеп ВР объяснил, как можно облегчить процедуру выезда из ОРДЛО

Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Телеграмм-канале озвучил главные проблемы людей, пересекающих пункты пропуска на Донбассе.

По его словам основная часть проблем связана с решением так называемых «властей ДНР» по закрытию «границ республики» и с Украиной и с ОРЛО, в то время, как КПП с Россией закрывать не намерены. Магомедов пишет:

«По моей информации, ежедневно около 300 человек вынуждены добираться из Украины на неподконтрольную территорию и обратно через единственно возможный, оставленный Пушилиным коридор: Харьков-Белгород-Ростов-Донецк. Если раньше из Донецка в Мариуполь дорога занимала полтора часа и 30 гривен на маршрутку, то сейчас — больше 1000 километров и суммы там на несколько порядков большие».

Нардеп отмечает, что те, кто попал в списки выездных в «ДНР» и может покинуть «республику» не через РФ, на украинских КПВВ обязаны либо сдать тест на коронавирус (1800 грн), либо ставить «Дию». Те же, кто заезжает в Украину через РФ спокойно проезжают без тестов и карантинов, потому что Россия в «зеленой» зоне. Магомедов пишет:

«Это бред во всех отношениях. Я пока не знаю, кто принимал решение о таком порядке прохождения КПВВ, о необходимости теста или Дии, и какой логикой они руководствовались. Но меньше всего мне хочется, чтобы мы были как Пушилины: принимали идиотские решения, которые идут вразрез со здравым смыслом и интересами людей, прикрываясь заботой о тех же людях. Нужно делать все, чтобы наши граждане, оказавшиеся в заложниках в ордло, имели возможность без проблем выехать. Со следующей недели буду в Киеве добиваться отмены этой дискриминационной процедуры для жителей НКТ».