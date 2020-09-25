Кошка учила уму-разуму собаку и напугала его

Отношения между котами и собаками — это всегда весело. Они умиляют, смешат, удивляют и даже… пугают! Например, как в случае с этим видео, на котором кошка устроила настоящую взбучку бедному собакену. Предысторию и причину такого поведения пушистой мы не знаем, поэтому до конца не уверены, дрессировка это или дедовщина.
Ролик со строгой кошкой и трясущимся псом стал вирусным в Twitter, набрав более 900 тысяч просмотров.
Пользователи Сети пожалели бедного собакена и пошутили на тему жестокого поведения котейки.
Собаку жалко — забитая совсем…
Видимо, пес цветы не полил, ну за что еще так можно?
Тогда это не дедовщина, а котовщина.
Доминируй, властвуй, унижай.
Это русская голубая, значит, ВДВ, значит, дедовщина… Просто иностранный собакен не выполнил команду «упал, отжался».