Кошка учила уму-разуму собаку и напугала его

Отношения между котами и собаками — это всегда весело. Они умиляют, смешат, удивляют и даже… пугают! Например, как в случае с этим видео, на котором кошка устроила настоящую взбучку бедному собакену. Предысторию и причину такого поведения пушистой мы не знаем, поэтому до конца не уверены, дрессировка это или дедовщина.

Ролик со строгой кошкой и трясущимся псом стал вирусным в Twitter, набрав более 900 тысяч просмотров.

Пользователи Сети пожалели бедного собакена и пошутили на тему жестокого поведения котейки.

Собаку жалко — забитая совсем…

Видимо, пес цветы не полил, ну за что еще так можно?

Тогда это не дедовщина, а котовщина.

Доминируй, властвуй, унижай.

Это русская голубая, значит, ВДВ, значит, дедовщина… Просто иностранный собакен не выполнил команду «упал, отжался».