Главного немецкого разведчика отправили на пенсию из-за неонацизма в Бундесвере

На фоне заявлений правительства об обязательности применения «дополнительных усилий» по недопущению ультраправых в Бундесвер свой пост покидает начальник военной разведки ФРГ Кристоф Грамм. Об этом сообщает ВВС.

Этому предшествовало расформирование роты одного из элитных подразделений армии KSK, поскольку ее бойцов обвиняли в неонацизме.

Сообщение министерства обороны о том, что в октябре Грамм досрочно уйдет в отставку стало неожиданным. В заявлении отмечаются его успехи в ликвидации сетей «правых» в войсках. Кто придет ему на смену, пока неизвестно.

В январе военная разведка (MAD) заявила, что в прошлом году в Бундесвере выявлены сотни военных, которые, вероятно, симпатизируют неонацистам. Наиболее пораженным оказалось элитное спецподразделение KSK. В симпатиях к неонацистам там заподозрили примерно 20 бойцов.

Причем лично Грамма, находящегося на должности с 2015 года, в связях с правыми не подозревают.

Наоборот. При нем спецслужба стала вычислять сторонников экстремистов. На парламентских слушаниях Грамм рассказал, что расследованы шесть сотен случаев возможных связей военнослужащих с праворадикалами и «гражданами Рейха» (неформальное объединение неонацистов, не признающих существующие границы).

Между тем Грамм подвергался критики за недостаточность таких мер.

«Дальнейшая реализация реформ … требует дополнительных усилий и темпов. Этот новый этап должен найти отражение и в кадровых изменениях», — сказано в заявлении министерства.

О том, что ультраправые попали в Бундесвер стало известно в 2017 году. Тогда в двух казармах нашли нацистскую атрибутику. Эта находка предшествовала тотальной инспекции всех казарм.

Многие подозреваемые в связях с праворадикалами являлись избирателями правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

В мае полиция конфисковала оружие и взрывчатку в доме спецназовца, служившего в KSK.

После этого глава минобороны ФРГ заявила о частичном роспуске KSK, поскольку, по ее словам, спецподразделение стало «частично независимым от командования».

Расформирована полностью была одна рота KSK, остальные реформировали.