СМИ: зампред НБУ Екатерина Рожкова придумала и реализовала многомиллионную аферу с кредитом «Укрзализныци»

Речь об Укрзализныце (УЗ) — одном из крупнейших государственных предприятий в стране, со штатом — 376 тысяч сотрудников, владельцем которого является Кабинет министров.

Как говорится в фильме-расследовании «Звичайна корупція», еще в довоенном и финансово благополучном 2012 году УЗ для усиления операционной деятельности взяла банковский кредит в размере 161 млн долларов у российского «Проминвестбанка». Компания обязалась вернуть деньги к 2015, но началась украинско-российская война. «Проминвестбанк», который на тот момент принадлежал государственному российскому «Внешэкономбанку», попал под санкции США, а УЗ потеряла многомиллиардные активы на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму, передает «Политека«.

Из полученных 161 млн. долларов железнодорожники успели выплатить 8 миллионов основного долга.

Это стало лакомым куском для желающих поживиться на войне и финансовых неурядицах госпредприятий — отечественные мошенники разнообразного разлива, конечно, быстро нашлись, при чем в самых высоких государственных кабинетах. В частности, в кабинете первого заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

Как выяснили журналисты-расследователи, она стала главным автором схемы и заговора с присвоением десятков миллионов государственных долларов — при поддержке организованной преступной группе, в составе которой председатель правления «Проминвестбанка» Андрей Рожок, руководитель оффшора на Каймановых островах Ричард Дейтс, инвестор-банкир Макар Пасенюк, а также лондонская изгнанница Валерия Гонтарева, та самая, которая еще 2,5 года назад возглавляла НБУ и была непосредственным начальником Рожковой.

Как говорится в фильме-расследовании, всем им абсолютно бесплатно помог Хозяйственный суд Киева, который торжественно легализовал государственно-частный схематоз. Рожкова после увольнения Гонтаревой не только сохранила за собой кресло первого заместителя председателя НБУ, но и пережила на посту времена правления следующего председателя Якова Смолия, став фактически серым кардиналом центрального банка Украины, несмотря на все коррупционные скандалы, которые возникали вокруг ее неоднозначной личности.

Сделка с перепродажей долговых обязательств УЗ в пользу третьих лиц может выглядеть странной лишь для тех граждан, которые ни разу не сталкивались со стилем работы второго лица в НБУ.

Еще в январе 2019 руководитель «Промінвестбанкка» Андрей Рожок, которого с Екатериной Рожковой связывает давнее бизнес-партнерство, направляет в НБУ запрос относительно рассмотрения вопроса уступки прав требования многомиллионного долга в пользу двух малоизвестных компаний ACP Trading и Рathfinder strategic credit LP. В запросе указано, что долг в 175 млн долларов «Проминвест» сознательно продает только за 115 миллионов. Разница — 60 млн долларов. Уже 6 февраля НБУ одобряет протокольное решение правления об отсутствии возражений на этот счет, но сделка, по непонятным причинам, срывается.

Определенная сумма в 60 млн «зеленых», с подачи Рожковой, привлекает внимание значительно больших и влиятельных игроков, падких к государственному добру.

11 февраля «Проминвестбанк» направляет в НБУ повторный запрос о предоставлении разъяснений о порядке определения диапазона цены уступки прав требования. И за несколько дней получает такое разъяснение со ссылкой на аудиторские выводы двух малоизвестных компаний — минимальная цена отступных по кредиту — 113 млн долларов, максимальная — 135 млн.

Как выяснили журналисты, 27 февраля долг УЗ за 123,5 млн долларов выкупила компания VR Global partners, этот офшор входит в VR Capital Group, который возглавляет Ричард А. Дейтс.

Дейтс — бизнес-партнер известного инвест-банкира Макара Пасенюка (управляющий директор известной во времена предыдущей власти финансовой группы ICU с Британских виргинских островов). Основательницей ICU была Валерия Гонтарева, которая, по информации СМИ, до сих пор имеет решающий голос в деятельности Виргинского офшорного холдинга.

Иными словами, главарь коррупционной шайки первая замглавы НБУ Рожкова продала долг украинской государственной корпорации со скидкой 50 млн долларов малоизвестным офшорным мошенникам. Долг УЗ на сегодня вместе со штрафом составляет 175,5 млн долларов.

Источник: from-ua.com