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Спецоперация в Харькове: ищут преступников, ранивших женщину и угнавших ее авто

25.09.2020

Днем в пятницу, 25 сентября, в центре Харькова вновь стреляли — злоумышленник ранил женщину и угнал ее автомобиль.

Как сообщает в Telegram-канале «Труха», ЧП произошло на проспекте Науки. На канале выложили видео момента угона черного BMW пострадавшей.

Сообщается, что на женщину напал мужчина в медицинской маске и попытался отобрать у нее крупную сумму денег. По некоторым данным, пострадавшая — местный предприниматель, она получила ранение руки.

Нападавший, угнавший машину, пересел в другое авто — автомобиль RENAULT Master белого цвета. В полиции объявили спецоперацию.

 

 

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