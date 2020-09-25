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В Беларуси умер мужчина, который неделю назад поджег себя возле РОВД

25.09.2020

В Беларуси в городе Смолевичи в прошлую пятницу, 18 сентября, 36-летний мужчина совершил акт самосожжения.

Сегодня, 25 сентября, он скончался в результате полученных ожогов. 

Об этом сообщает Tut.by.

Мужчина облил себя бензином и поджег под зданием районного отдела внутренних дел. Перед тем, как поджечь себя, он позвонил в дверной звонок РОВД. Из здания выбежал сотрудник и потушил огонь.

По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги почти всего тела (84%), включая дыхательные пути. Целую неделю он находился в тяжелом состоянии и скончался ночью 25 сентября.

Как сообщается, смерть мужчины подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр.

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