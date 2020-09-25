За добу в ЗСУ виявили 40 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу, 24 вересня, підтвердили 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, загалом нині хворіють 602 людини.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ. “Всього за час пандемії одужало – 2050 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебуває 777 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 184 особи”, – йдеться в повідомленні.

Так, з 40 нових випадків у закладах охорони здоров’я перебувають 15 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Миколаївський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 25 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.