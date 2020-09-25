Коронавирус в Киеве: 380 новых случаев, умерли 9 человек

В Киеве за прошлые сутки, 24 сентября, коронавирусом заразились 380 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, всего в столице на сегодня лабораторно подтверждены 21 045 случаев СОVID-19.

Из них 342 оказались летальными, 9 человек умерли в течение минувших суток.

Выздоровели уже 6 255 пациентов с коронавирусом, 96 из них – в течение прошлых суток. Среди новых пациентов: 198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 153 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 12 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели также 10 медиков. “Количество больных СОVID-19, которые нуждаются в госпитализации, в столице не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1 045 больных коронавирусом.

Из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных – под аппаратами ИВЛ”, – добавил Кличко. Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 90, Днепровском – 56 и Деснянском – 54.