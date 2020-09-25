Влада американського містечка Свастика відмовилася змінювати його назву

У штаті Нью-Йорк є невеличке містечко із назвою Свастика. Змінювати його місцева влада не хоче, бо воно не пов’язане з нацистами і в перекладі означає «добробут».

Про це повідомляє Громадське з посиланням на CNN.

Міська рада Блек-Брук, до юрисдикції якого належить Свастика, проголосувала проти перейменування.

Один з членів ради Джон Дуглас наголосив, що містечко так назвали на початку 19-го століття, у перекладі з санскриту воно означає «добробут» (у слов’ян воно звучить як побажання «щасти»).

«Нам шкода, що люди, не знайомі з історією нашої місцини, почувають себе ображеними, коли бачать цю назву. Цю назву обрали предки мешканців містечка, яких ми представляємо», — сказав він. Голосування за це рішення стало наслідком національного обговорення того, що цей символ означає в сучасній Америці.

Зазначається, що у 2019 році район у штаті Колорадо проголосував за перейменування зі Swastika Acres на Old Cherry Hills. Раніше тут була компанія Denver Land Swastika Company, яка почала використовувати таку назву до того, як нацисти обрали свастику своїм символом.