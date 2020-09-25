В РФ за сутки выявили 7 212 заболевших COVID-19 — это максимум за три месяца

В России за сутки выявили 7 212 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальный суточный прирост с 28 июня, когда в РФ COVID-19 выявили у 7 658 человек.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили в Москве — 1 560 человек, что на 510 человек больше, чем день назад. Также в лидеры распространения коронавирусной инфекции вышли Петербург (+224 человека), Московская (+208), Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168). За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 108 человек, выздоровели 4 317 человек. Общее число выявленных случаев в РФ достигло 1 136 048. За все время пандемии умерли 20 056 человек, выздоровели 934 146 человек.

Число активных случаев составило 181 846. В РФ за все время пандемии провели свыше 44,3 миллиона тестов на коронавирус (+374 тысячи за сутки).