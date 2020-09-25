Трусливый пёсик совершил акробатический трюк

Собаки просто обожают дурачиться в воде! Весёлые псы решили прыгнуть в реку с причала, но один вдруг в самый последний момент передумал.

Получились забавные фото.

Он пытался затормозить, но физика его победила, пишут очевидцы.

Хозяин двух псов из Кливленда решил искупать своих питомцев в реке. Псы с радостью понеслись к воде по причалу и первый прыгнул сразу. А вот второй пёс замешкался, и в самый последний момент передумал. Он пытался затормозить всеми четырьмя лапами, но ему не удалось.

В итоге пёс нырнул в воду мордой, задрав хвостик!