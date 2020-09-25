Родила и умерла: немецкие врачи не смогли спасти жену заммэра Ирпеня, заразившуюся коронавирусом

В немецкой клинике после родов скончалась инфицированная коронавирусом жена заместителя мэра Ирпеня Александра Маркушина Наталья (до замужества — Бадрудинова). Женщине было 34 года.

По информации ТСН, COVID-19 молодая женщина заразилась на последнем месяце беременности, в киевский роддом ее доставили уже в тяжелом состоянии.

Наталья родила сына Марка, однако затем ее состояние ухудшилось, и ее перевели на аппарат ИВЛ. Вскоре женщину без сознания перевезли в немецкую клинику, где она пробыла 10 дней. Смерть наступила в ночь на 24 сентября.

«Коллектив Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета выражает искренние соболезнования первому заместителю Ирпенского городского головы Александру Маркушину по поводу тяжелой утраты — преждевременной смерти его жены Натальи», — говорится в официальном сообщении на сайте Ирпенского городского совета.