Кориневич преподал Путину урок географии

Украина имеет право перекрывать поступление днепровской воды во временно оккупированный россиянами Крым, потому как на полуострове эта река не протекает: водоснабжение из нее заходит туда по искусственному каналу.

Об этом заявил постпред президента в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.

Таким образом, он ответил на жалобы представителей оккупационной администрации Российской Федерации в Крыму, заявляющих, что Украина якобы не имеет права «перекрывать» Днепр и «лишать доступа к воде» из этой реки.

«Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр», — отметил Кориневич.





Пост Кориневича в Фейсбуке

Также он подчеркнул, что «никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом ее использовать».





Бассейн Днепра (Википедия)