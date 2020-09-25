Кориневич преподал Путину урок географии

Украина имеет право перекрывать поступление днепровской воды во временно оккупированный россиянами Крым, потому как на полуострове эта река не протекает: водоснабжение из нее заходит туда по искусственному каналу.
Об этом заявил постпред президента в АР Крым Антон Кориневич в Facebook.
Таким образом, он ответил на жалобы представителей оккупационной администрации Российской Федерации в Крыму, заявляющих, что Украина якобы не имеет права «перекрывать» Днепр и «лишать доступа к воде» из этой реки.
«Река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России. Никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воде для людей, проживающих на территории, по которой протекает река Днепр», — отметил Кориневич.
Пост Кориневича в Фейсбуке
Также он подчеркнул, что «никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, каким образом ее использовать».
Бассейн Днепра (Википедия)