Нардеп Рабинович купил доллары на 154 млн гривен

С начала 2020 года сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович купил валюты на общую сумму более 171 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из деклараций политика на сайте НАЗК.

Согласно декларациям, в январе и марте Рабинович задекларировал покупку иностранной валюты (долларов) на общую сумму 153,8 млн гривен. Также политик указал о покупке нацвалюты на сумму 17,6 млн гривен.

Отмечается, что в сентябре текущего года Рабинович уплатил 13,7 млн гривен налога по результатам годового декларирования за 2019 год. Рабинович в прошлом году получил 392,7 тыс. гривен зарплаты, 76,7 млн гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 84,1 тыс. гривен процентов. На банковских счетах у депутата было 76,8 млн гривен, 5,4 тыс. евро и 29,1 тыс. долларов. Наличными он хранил 28 тыс. долларов и 7,5 тыс. евро.

При этом Рабинович задекларировал корпоративные права на ООО «Ньюс Нетворк» и ООО «Медиа Строй», два ордена, картину «Иерусалим» Левина и триптих «Энергия», наручные часы, две торговые марки. По состоянию на прошлый год у депутата было два автомобиля Lexus.

Супруга депутата – Ирина Рабинович – заработала в прошлом году 77,6 тыс. гривен и получила 595 гривен процентов. На банковских счетах у нее было 269,2 тыс. гривен, 10,7 тыс. долларов, 4,2 тыс. евро, наличными – 50 тыс. долларов. Третьим лицам она одолжила 13,6 млн гривен.

Из недвижимости у семьи Рабиновича было три жилых дома в Киеве, три земельных участка, дачный дом и квартира. У супруги депутата два автомобиля Lexus и один Toyota Land Cruiser, а также два водных средства. Члены семьи политика владеют корпоративными правами на ООО «Джуиш Медиа» и ООО «Медиа Строй».

В июле текущего года Рабинович и его помощник Андрей Алешин выкупили за 2,76 млн гривен 100% акций ООО «Музыкальный канал О-ТВ», которым владел экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО «Ньюс Нетворк»). В июне 2020 года он продал свою долю 50% киевскому ООО «Тауэр групп» (конечные бенефициарные владельцы — народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов).