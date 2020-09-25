Звягинцев сдался?

Очередной глава МорАда решил сойти с тонушего баркаса и передать капитанскую фуражку своему заму, который утонет в этом корыте. Причем, не в воде.

Причин этого поступка Звягинцева много. Основная – это анонсированная Криклием ликвидация ИППДМ, в результате которой якобы должна быть побеждена схема «обилечивания» моряков при получении дипломов. Но на выходе ставки съема денег с моряков возросли в 3 раза. Прошло больше месяца с момента принятия решения Кабмином, но ликвидкомиссия ИППДМ не создана.

Одним из интересных вопросов буде передача в МорАд Реестра моряков. Для этого подключен Центр цифровизации и кибербезопасности Мининфраструктуры, который зачистит Реестр моряков от «ненужной» информации. К этому Центру нужно пристально присмотреться ребятам в погонах. Там творятся интересные «темные» делишки по «распилу» министерских денег и заемных средств наших наивных иностранных партнеров, которым вешают лапшу о цифровизации транспортной отросли.

Не будем петь хвалебные песни Звягинцеву, как управленцу и руководителю. Но в ситуации, когда глава Морадминистрации не влияет на кадровую политику не получает поддержку в ведомственных нормативных инициативах и т.д., это едино правильное решение.

На пределе уже Сударев, Падакин, Шаламай и Лихачев. Морозяться как могут от подстав из «свечки». Никита, например отказался создавать «липовый» тренажерный центр. «Ответка», наверное, последует…

По другому поступил, Широков в Южном порту, который повелся на покупку в компании бывшего главы киевской Нацполиции «Новейшее оборудывание» никому ненужной системы видеонаблюдения за 300 миллионов и теперь спокойно спит.

Так кто теперь следующий — Сударев, Падакин, Шаламай или Лихачев?