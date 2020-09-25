Повінь – зміна системи

Menu
Close

Сильнейший ливень затопил метро Мадрида (видео)

25.09.2020

Капризная погода может парализовать жизнь большого города не только в Украине, но и в любой стране мира.

Так, в четверг, 24 сентября, на осадном положении оказалась испанская столица Мадрид, которую накрыло сильным дождем — в некоторых районах выпало от 17 до 19 литров воды на квадратный метр, пишет El Pais.

В результате длившегося полтора часа ливня пострадали улицы города, а также метрополитен, работа которого была нарушена.

Отмечается, что перебои случились в работе нескольких станций сразу пяти линий метрополитена.

Более того, к некоторым платформам вообще не было доступа.

 

Вода полностью покрыла пути и поднялась почти до перронов.

 

Поезда курсировали с опозданием, поэтом на некоторых станциях образовались большие скопления людей.

Читайте також:   Онлайн трансляция: Зеленский созвал экстренное заседание ВР
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *