Суд в Казахстане приговорил участника боевых действий на Донбассе к трем годам лишения свободы

Алматинский суд приговорил казахстанца за участие в боевых действиях на Донбассе к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Vласть.

«Приговором суда гражданин О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса республики и ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Установлено, что подсудимый в период с сентября 2014 года по 2016 год, находясь на территории Украины, «умышленно и неправомерно» участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики против Вооруженных сил Украины», – сообщили в суде.

Суд при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учел признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного дела, а также отсутствие судимости.