Минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по заболеваемости COVID-19.

Новый перечень обнародовали на сайте Минздрава 25 сентября. В «красную» зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.

Среди стран «красной» зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

В «зеленой» зоне – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

Напомним, лица, приезжающие в Украину из стран «красной» зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.











