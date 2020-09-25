Минздрав Украины обновил список стран «красной» и «зеленой» зон

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по заболеваемости COVID-19.
Новый перечень обнародовали на сайте Минздрава 25 сентября. В «красную» зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.
Среди стран «красной» зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.
В «зеленой» зоне – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.
Напомним, лица, приезжающие в Украину из стран «красной» зоны, должны сдать тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию.