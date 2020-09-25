Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО

Нововведения должны будут облегчить жизнь заключенным и их адвокатам.
Министр юстиции Денис Малюська рассказал в Facebook об изменениях в правилах работы СИЗО и тюрем. По его словам, отдельные нововведения были утверждены во исполнение решений Европейского суда по правам человека.
Что нового появится в следственных изоляторах и местах исполнения наказания:
Официальный текст приказа появится через несколько дней, отметил министр. В нем, помимо перечисленных выше пунктов, будет и «куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи».
Читайте також: Так буває, коли приходить «русский мир»: Жителі ОРДЛО на колінах просили ОБСЄ провести додому, куди їх не пускають бойовики