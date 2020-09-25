Холодильники, книги и новая прическа. Малюська анонсировал изменения в правилах СИЗО

Нововведения должны будут облегчить жизнь заключенным и их адвокатам.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал в Facebook об изменениях в правилах работы СИЗО и тюрем. По его словам, отдельные нововведения были утверждены во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Что нового появится в следственных изоляторах и местах исполнения наказания:

В камерах СИЗО появятся холодильники (установленные не за счет госбюджета).

В прогулочных двориках установят принадлежности для занятия спортом, помимо перекладин и брусьев.

Адвокаты получат возможность работать с ноутбуками и портативными принтерами.

Женщинам разрешат брать с собой украшения, кроме ювелирных.

Попавшие в дисциплинарный изолятор или карцер смогут взять с собой книги.

Мужчинам разрешат носить более «либеральную» прическу — допустимая длина волос теперь будет составлять до 5 см.

Официальный текст приказа появится через несколько дней, отметил министр. В нем, помимо перечисленных выше пунктов, будет и «куча других мелочей, которые для осужденных и заключенных на самом деле совсем не мелочи».