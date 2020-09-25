Еще до закрытия первых избирательных участков Трамп напишет в Twitter о «грандиозной победе» — Die Welt

В том, что в случае поражения Дональда Трампа на выборах произойдет беспрепятственная передача власти, нет никакой уверенности. Ведь он по-прежнему не хочет гарантировать, что мирно уйдет с поля боя.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

«Посмотрим, что произойдет», — ответил Дональд Трамп, когда в среду один из журналистов спросил его, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае «победы, поражения или ничьей» на президентских выборах. Президент отказался давать такую гарантию — не в первый раз.

Почти во всех федеральных опросах лидирует демократ Джо Байден. Что произойдет, если Трамп просто останется, использует свои президентские полномочия для того, чтобы воспрепятствовать передаче власти? Наблюдатели опасаются насилия и хаоса.

Ведь для Трампа многое стоит на кону. Вместе с самой влиятельной должностью в мире он потеряет и свой иммунитет от уголовного преследования. Противники Трампа обвиняют его в воспрепятствовании правосудию и нечестном финансировании избирательной кампании. Вполне возможно, что после его ухода с должности президента против него начнется расследование.

Сегодня сценарии, подобные военным, кажутся антиутопией. Однако из-за высказываний Трампа подобное развитие событий более не представляется совсем невозможным.

Есть четыре возможных сценария.

Гражданская война — после дня выборов борьба продлится несколько недель

3 ноября, вечером в день выборов, еще до закрытия первых избирательных участков на восточном побережье, Трамп объявляет в Twitter о «грандиозной победе». В различных штатах, в том числе во Флориде, Джорджии и Южной Каролине, граждане — в основном темнокожие — после многочасового ожидания не получили возможности проголосовать. Количество избирательных участков в районах, где преобладают афроамериканцы, было сильно сокращено.

Губернатор Флориды (республиканец) сообщает о победе Трампа, несколько мэров высказывают сомнения в данных. В десятках городов тяжеловооруженные сторонники Трампа и левые демонстранты, отдельные из которых также вооружены винтовками AR-15, вступают в схватку друг с другом.

Спустя неделю после выборов несколько неопределившихся штатов все еще не в состоянии сообщить результаты голосования. В Мичигане ведется подсчет голосов, которые поступают по почте еще в течение двух недель после выборов.

Середина ноября — а исход выборов неясен. Трамп приглашает на свою инаугурацию. Байден не согласен. Трамп задействует армию против собственных граждан. Верховный суд отклоняет жалобу активистов-правозащитников.

Байден призывает «бороться за душу Америки». Левый сенатор Берни Сандерс призывает к революции. Начинаются крупнейшие массовые демонстрации в истории Америки. Возникает волна насилия, разбоя, хаоса, политических убийств.

Насилие на улицах — многодневная неясность относительно итога выборов

«Я победил», — объявляет Трамп вечером в день выборов — еще до подсчета 37 млн бюллетеней, отправленных по почте. Америка пережила рекордную явку.

В ночь выборов результаты неизвестны, так же, как 4 и 5 ноября.

Журналисты Fox News спорят, останется Трамп президентом или нет. В CNN все едины: победил Байден. Однако он не объявляет себя победителем, а требует «серьезного подсчета голосов». Левые демократы призывают его объявить себя будущим президентом.

Трамп неоднократно упоминает, насколько он благодарен явному консервативному большинству в Верховном суде. В 127 городах проходят демонстрации, в некоторых из них принимают участие десятки тысяч человек.

Наблюдатели из ОБСЕ называют ход выборов в США «крайне проблематичным». Законодательные собрания двух штатов с республиканским большинством направляют в Коллегию выборщиков республиканцев — хотя в их штатах победил Байден.

В Коллегии выборщиков Трамп получает большинство — 278 голосов (у Байдена 260).

Байден набрал на 8 млн голосов избирателей больше. Конгресс с его демократическим большинством пытается упразднить Коллегию и утвердить прямые выборы.

Принудительный уход — в ситуацию вмешивается спецслужба

Первые два сценария экстремальны, хотя отдельные аспекты уже имели место в истории США. Более реалистично, что Трамп откажется покидать Белый дом и при этом будет ссылаться на фактор, который играет ему на руку: неясность. Ведь пока никто не знает, кто на самом деле победил на выборах, он может утверждать, что добился большинства в Коллегии выборщиков.

Иначе ситуация будет выглядеть, если Байден будет значительно лидировать — и Трампу не удастся посеять сомнения в этом результате. Но что произойдет, если Трамп все же останется? Тогда его, вероятно, придется убирать с должности принудительно. Проект Transition Integrity Project (TIP) считает это возможным.

Согласно выводам TIP, если возникнет необходимость того, чтобы спецслужба вывела Трампа из офиса, он предварительно, вероятно, уничтожит компрометирующие документы — и помилует себя и свою семью, чтобы избежать уголовного преследования.

Но действительно ли армия или спецслужба выведут Трампа из Белого дома?..

Формально эти службы до конца срока правления Трампа подчиняются его правительству — а глава генштаба Марк Милли уже в конце августа заверил, что американская армия не будет вмешиваться в ситуацию.

Америка, какой она была — проигравший признает себя побежденным

В старой доброй Америке 3 ноября заканчивается так: есть явный победитель, оба кандидата признают результат. Никакого насилия, никакого хаоса, никакого конституционного кризиса.

Однако на фоне упорной предвыборной борьбы и ожесточенных фронтов между демократами и республиканцами это кажется крайне маловероятным. Согласие с поражением почти никогда не отзывается. Лишь на выборах в 2000 году кандидат Альберт Гор отозвал свое согласие и боролся за пересчет голосов во Флориде — пока Верховный суд не положил этому конец и не принял решение в пользу Буша.

Это был уникальный случай в американской истории. Пока уникальный. Сейчас представляется, что выборы 2020 года повлекут за собой еще больший хаос.