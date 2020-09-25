В Польше обновлен антирекорд по COVID-19, власть введет новые ограничения

В Польше планируют ввести на следующей неделе дополнительные ограничения в так называемых красных и желтых зонах в связи с резким ростом инфицирования COVID-19.

Как сообщает сегодня «Укринформ», об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил в пятницу представитель Минздрава Польши Войцех Андрусевич.

«Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей», — заявил Андрусевич.

По его словам, сейчас в Минздраве идут активные консультации с экспертами относительно дальнейшей стратегии борьбы с COVID-19.

Он отметил, что эта стратегия будет заключаться не в закрытии границ, а в точечном противодействии распространению COVID-19, в частности благодаря введению ограничений в отдельных поветах.

Представитель Минздрава отметил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 будет возрастать, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.

Он призвал поляков соблюдать санитарные требования — носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию.

Андрусевич отметил, что на сегодняшний день Минздрав Польши не предвидит проблем с наличием койко-мест для пациентов с COVID-19 в связи с резким скачком количества инфицированных коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день в Польше есть 6,3 тыс. койко-мест, из которых используются только 30%.

По состоянию на сегодняшний день 19 поветов Польши находятся в так называемой желтой зоне, а два — в красной.

Ранее сегодня в Твиттере Минздрава Польши сообщили, что в стране за минувшие сутки зафиксировано 1587 новых случаев инфицирования коронавирусом — это новый суточный антирекорд с начала пандемии.

Больше всего инфицированных выявлено в Мазовецком воеводстве (центр — Варшава) — 295, и Малопольском (Краков) — 241.

За сутки умерли 23 человека.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Польше выросло до 84,3 тысяч, а умерших — до более 2,3 тысяч.

Предыдущий суточный антирекорд заражения COVID-19 в Польше был зафиксирован в предыдущий день — 1136 случаев.

В Минздраве Польши объясняют скачок инфицирования возвращением детей в школы и массовыми встречами молодежи.