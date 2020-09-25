Лукашенко зверски избивал беременную мать своего ребенка: откровенное заявление белорусского модельера

Известный белорусский модельер Саша Варламов, который сбежал из Беларуси в Германию, рассказал, что Александр Лукашенко жестоко избивал беременную мать своего младшего сына Николая.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в YouTube, «чтобы не забрать эти тайны в могилу».

По его словам, он лично видел синяки на теле Ирины Абельской. Она педиатр и эндокринолог и была личным врачом Лукашенко. Через какое-то время на этой должности, она переехала жить в резиденцию президента Белоруси в Дроздах.

Ранее Варламов, который общался с ней в период ее работы в лечкомиссии, описывал Абельскую следующим образом: «Добрая, спокойная, незлобливая, никому дорогу переходить не хотела и любила Лукашенко».

Сейчас он рассказал, что в один из дней в лечкомиссии заметил синяки на теле Абельской. Коллеги женщины рассказали, что ее бил Лукашенко.

«Она когда забеременела, три месяца прошло, уже поздно делать аборт, она сказала об этом Лукашенко. Он рассвирепел, он кричал: «Ты своим половым органом хочешь заработать белорусский трон». Он бил ее как угодно, руками и ногами и кричал. Она была сине-черная», — рассказал Варламов.

Смотреть с 42:36

Несмотря на это Абельская сохранила ребенка и родила Николая, с которым Лукашенко часто появлялся на публике.