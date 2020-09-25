Москва возвращает жесткий карантин для пожилых людей

Власти Москвы возвращаются к ужесточению карантинных мер из-за роста числа случаев коронавируса, которое, по данным на пятницу, достигло рекорда с июня.

Москвичам старше 65 лет с 28 сентября снова рекомендуется находиться дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Об этом заявил в пятницу мэр Сергей Собянин.

Те же рекомендации, согласно его указу, предписаны людям, страдающим хроническими заболеваниями.

«Исключение могут составить случаи обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью; следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы; передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом», — говорится в документе.

Работающим москвичам старше 65 лет и другим людям из группы риска рекомендуется перейти на «удаленку» или взять отпуск.

Предприятиям Москвы предписано перевести как можно больше сотрудников в дистанционный формат работы.

«Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19», — заявил Собянин.

Коронавирус по-прежнему не побежден, пандемия продолжается, отметил он. С первыми победами же пришло «чувство самоуспокоенности», – однако от каждого горожанина требуется дисциплина и ответственность, подчеркивается в сообщении мэра.

«Проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые вновь должны оставаться дома. <…> Даже просто добрые слова дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми», – добавил он.

По данным оперативного штаба на пятницу, в столице зафиксировано 1 560 новых случаев коронавируса — в 1,5 раза больше, чем накануне.

Растет число тяжелых больных: госпитализаций стало на 30% больше.

Власти Москвы наращивают коечный фонд для приема пациентов с диагнозом COVID-19, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, с 23 сентября по 5 октября в городе будет дополнительно перепрофилировано восемь крупных больниц. Расконсервированы временные госпитали, созданные в 75-м павильоне ВДНХ, ледовом дворце «Крылатское» и парке «Сокольники».

Мэр Москвы избегает употреблять термины типа «карантин» или «локдаун» — поскольку российские власти и, в частности, Путин последние три месяца радостно «пели», как хорошо они укротили коронавирус и т. д.

Однако, по сути, эта информация от Собянина означает, что ситуация в столице России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) уже сейчас является критический (а в обозримой перспективе будет лишь ухудшаться)

Соответственно, продолжать фальсифицировать коронавирусную статистику (чем все время занимались российские власти) и рассказывать, что все хорошо, становится все сложнее. Во всяком случае, мэр Москвы уже, как видим, не может больше себе такое позволить…

Официальная российская статистика тоже уже показывает в последние недели ежедневный рост числа заражений.

Кстати, за минувшие сутки в РФ заразились коронавирусом 7 212 человек, тогда как днем ранее было 6 595.

«Полет нормальный»… С таким темпами через недельку страна выйдет на новые абсолютные антирекорды…

Причем, это — официальные цифры! Тогда как реальные — во много раз больше!

В общем, ситуация с коронавирусом в России, похоже, как в той российской песне: «Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением ПУСТЯКА»…