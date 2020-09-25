Американцы научились предугадывать инсульт по анализу крови

Инсульт можно предсказать по анализу крови. Его биомаркеры обнаружили ученые.

Ученые из университета Кейс Вестерн Резерв в США сделали гигантский шаг по диагностике инсульта. Об этом говорится в их отчете.

Сообщается, что исследователи нашли соответствующие биомаркеры в человеческой крови.

Эксперты говорят: «У врачей скорой помощи нет компьютерных томографов или МРТ, их нет даже в отделениях неотложной помощи некоторых небольших больниц. Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают, что откладывает лечение, которое могло бы предотвратить смерть или инвалидность».

Они сообщают: «Наше открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких задержек».

В публикации говорится, что ученые «использовали специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов, что позволило идентифицировать белки, которые служат конкретными биомаркерами неврологических повреждений».

В общей сложности они обнаружили около полусотни новых маркеров, которые затем были успешно обнаружены в крови пациентов с инсультом.