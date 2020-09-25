ТОП-5 кращих виробників автомобільних шин

Рейтинг виробників автошин: обираємо 5 найкращих
Вибираючи нові покришки для свого автомобіля, покупці зазвичай одразу знають, якому бренду вони віддадуть перевагу. Незважаючи на те, що на ринку представлена численна кількість торгових марок з різних країн, більшість споживачів вибирають вироби 5-6 компаній, які мають заслужену репутацію і користуються стабільним попитом. Розглянемо, якій продукції автомобілісти довіряють найбільше, як у світі, так і в нашій країні.
Michelin
Це один з перших брендів, який спадає на думку при згадці про шини. Як можна здогадатися з назви, це французька торгова марка, резина Michelin виготовляється не тільки в рідній країні, але і в Німеччині, Великобританії, Іспанії, Італії, Росії, Угорщині, Індії, Колумбії і десятці інших держав. До шинного конгломерату належать також марки Tigar, Kleber і BFGoodrich.
Goodyear
Ще один світовий бренд, обороти якого складають, за різними даними, від 15 до 20 мільярдів доларів щорічно. Покришки американської торгової марки випускаються в країнах Європи і Азії, усього компанія володіє 18 заводами. Також, як і лідер рейтингу, об’єднує під своїм управлінням і інші бренди, серед яких:
- Sava;
- Dunlop;
- Fulda;
- Debica.
Найближчі до нас заводи розташовані в Польщі і Туреччині.
Continental
Ці шини випускаються в Європейських країнах, США, Бразилії, Мексиці і навіть Південній Африці. Особливим попитом у покупців користуються зимові шини німецького виробництва. Крім основної торговельної марки підприємство володіє брендами Barum, Gislaved, Matador.
Nokian
Продукція фінської компанії з міста Нокіа експортується в більшість країн світу. Крім виробничих потужностей у Фінляндії великий сучасний завод є в Росії (місто Всеволожськ). Стабільним попитом користуються саме фінські покришки для легкових авто та позашляховиків.
Pirelli
Торгова марка належить холдингу «Марко Поло» Заводи виробника є в країнах Європи, Азії, Африки. Найпопулярніші автомобільні шини Піреллі в Україні – це легкові, зимові Ice Zero FR і літні Cinturato P7.
Незважаючи на суперечливе ставлення покупців до азіатської продукції, багато брендів з Китаю і Японії впевнено наступають на п’яти п’ятірці лідерів. Серед них слід виділити покришки Yokohama, якими комплектуються всі автомобілі японського виробництва. Постійні і відомі партнери «Йокогама» – це автомобільні концерни:
- Porsch;
- Lexus;
- Subaru;
- Toyota.
Компанія має 14 заводів в Японії і 12 за кордоном, включаючи територію Китаю, Північної Америки, Західної Європи.