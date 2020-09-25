«Новая почта» вынудила клиента поработать курьером

Политологу и журналисту Андрею Ткачуку пришлось работать курьером Новой почты, чтобы забрать свою посылку.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«В четверг товарищ отправил мне из Львова важные документы. Они были нужны мне в пятницу в обед. В НП нам предложили услуги курьера, мол дороже, но точно до 13:00 вы получите доки», — сообщил Ткачук.

Сообщение от курьера журналист получил в 16:00, а после того, как созвонился с ним, узнал, что пакет с документами ему доставят около 19:00.

«Уже документы на пятницу неактуальны и мы сделали переадресацию, чтобы привезли мне их домой сегодня. Набираю я снова курьера, который сказал, что ехать ко мне не будет, потому что документы привезли не в тот терминал, и он работает в другом районе.

После этого я понимаю, что надо ехать за документами пока они вообще существуют», — продолжил Ткачук.





Пост Андрея Ткачука на Фейсбуке

В результате: документов журналист вовремя не получил, «потратил время и деньги на покатушки по городу» и, в итоге еще и заплатил деньги курьеру к которому приехал на Оболонь, так как сделал переадресацию.

«И я бы не писал этот пост, если бы последняя менеджерка (а за день я уже общался с четырьмя), не сказала мне, что компания идет на встречу и делает большую услугу! (Речь идет о том, что они позволили мне приехать на Оболонь к курьеру). Реально надеюсь, что этот пост почитает кто-то, кто налаживает работу в НП, в том числе и коммуникацию. Потому что компания, которая создала крутой бренд и стала диктовать условия на рынке, начинает системно лажать», — подытожил Ткачук.