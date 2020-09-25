Военный АН-26: появились первые подробности о крушении самолета под Харьковом

На Харьковщине разбился военный транспортный самолет АН-26.

На борту находились 7 человек.

Как сообщили Telegram-каналу Pavlovsky News в ГСЧС, самолет вылетел из аэродрома, который находится недалеко от Чугуева, пролетел два километра и упал.

По одной информации, погибли 2 человека, по другой – никого. Куда летел – также пока неизвестно. Причина трагедии сейчас выясняется.

Самолет рухнул при заходе на посадку. По предварительным данным в самолёте находились курсанты Харьковского университета воздушных сил, которые совершали учебный полет. На место вылетела поисковая группа на самолёте.

Так же сообщается, что пожар на месте крушения уже потушен, территорию оцепили полицейские. На место прибыла СБУ и военная прокуратура.