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Количество погибших во время крушения самолета на Харьковщине увеличилось

25.09.2020

Озвученное число жертв в авиакатстрофе военного транспортного самолета Ан-26 на Харьковщине увеличилось: 22 человека погибли, еще 2 тяжело ранены (один из них в критическом состоянии).

О судьбе остальных пока ничего не известно. 

Всего на самолете по данным харьковского губернатора было 28 человек: 7 офицеров и 21 курсант.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко и губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Пожар на месте падения самолета потушили.

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