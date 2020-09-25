Количество погибших во время крушения самолета на Харьковщине увеличилось

Озвученное число жертв в авиакатстрофе военного транспортного самолета Ан-26 на Харьковщине увеличилось: 22 человека погибли, еще 2 тяжело ранены (один из них в критическом состоянии).

О судьбе остальных пока ничего не известно.

Всего на самолете по данным харьковского губернатора было 28 человек: 7 офицеров и 21 курсант.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко и губернатор Харьковской области Алексей Кучер. Пожар на месте падения самолета потушили.