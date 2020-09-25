Онколог перечислил симптомы, требующие срочного визита к врачу

Среди симптомов, требующих срочного визита к врачу и обследования, онколог выделил необъяснимую длительную слабость, эпизоды резкой сильной усталости.

Существуют «универсальные» симптомы, чье проявление требует особой настороженности, а также обращения к врачу, – об этом заявил онколог Андрей Каприн. Он перечислил изменения в организме, заметив которые нужно срочно записываться на прием в медучреждение.

«В первую очередь должны насторожить длительная слабость, похудение, происходящее без диеты, и повышенная температура, не связанная с простудой», — заявил онколог.

Также он перечислил другие тревожные сигналы, требующие проверки у врача: долго не проходящий, затяжной кашель, выделение крови не разового характера, а длительные – при том же кашле или из носа, в моче.