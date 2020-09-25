В Ивано-Франковске на взятке в 20 тыс. грн поймали чиновника Службы автодорог

В Ивано-Франковске разоблачили на взятке чиновника Службы автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры, передает УНН.
“По данным следствия, чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за согласование и предоставление разрешения на размещение билбордов без технической документации на территории, прилегающей к дороге государственного значения.
Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины при получении неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности”, — говорится в сообщении.
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