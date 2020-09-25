Причиной крушения Ан-26 возле Чугуева называют отказ двигателя

Военные назвали вероятную причину крушения 25 сентября самолета Ан-26 у Чугуева в Харьковской области. У техники отказал двигатель.

Об этом пишет сайт depo.ua со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины.

По информации собеседника агентства, командиром самолета был 30-летний майор из Чугуева. Перед самой катастрофой он сказал по рации о проблемах с двигателем самолета. Этот офицер погиб.



«Двигатель отказал. Он (командир самолета — Ред.) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — сообщил источник.