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Причиной крушения Ан-26 возле Чугуева называют отказ двигателя

26.09.2020

Военные назвали вероятную причину крушения 25 сентября самолета Ан-26 у Чугуева в Харьковской области. У техники отказал двигатель.

Об этом пишет сайт depo.ua со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины.

По информации собеседника агентства, командиром самолета был 30-летний майор из Чугуева. Перед самой катастрофой он сказал по рации о проблемах с двигателем самолета. Этот офицер погиб.
 
«Двигатель отказал. Он (командир самолета — Ред.) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — сообщил источник.

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