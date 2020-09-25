Коронавирус принесет миру 2 миллиона смертей — ВОЗ

Число жертв коронавируса в мире может достигнуть 2 миллионов.

Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

«За девять месяцев от коронавирусной инфекции скончался миллион человек. Возможно, что потребуется еще девять месяцев до того, как появится вакцина, и возможно, что за это время скончается еще миллион человек», — говорит представитель ВОЗ.

При этом он отметил возможность сделать многое, чтобы не допустить такого.

Отметим, что ранее в ВОЗ сообщили, что прививка от гриппа не спасет людей от COVID-19, однако все равно окажет помощь в борьбе с пандемией, так как поможет снять дополнительную нагрузку с национальных систем здравоохранения.