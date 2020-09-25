Названо пам’ятники, які знищить зміна клімату

Зміна клімату торкнеться не тільки наших нащадків, а й зітре сліди наших предків. Нове дослідження говорить про те, що екстремальні погодні явища, пов’язані з глобальним потеплінням, загрожують безцінним культурним пам’яткам. У журналі Azania міжнародна група вчених каже, що для збереження цих об’єктів спадщини необхідно «значне втручання».

Автори доповіді Azania визначили ряд об’єктів в Африці, які вони вважають знаходяться під загрозою.

Суакін, Судан

Стародавній острів-місто Суакін, розташований на північному сході Судану, колись був надзвичайно важливим портом в Червоному морі. Його історія почалася 3000 років тому, коли єгипетські фараони зробили порт важливою точкою для торгівлі та досліджень. Пізніше Суакін став центром паломництва мусульман і зіграв значну роль в работоргівлі на Червоному морі. Велика частина Суакіна зараз знаходиться в занепаді, але в ньому все ще є стародавні будинки і мечеті.

Старе Місто Ламу, Кенія

За даними ЮНЕСКО, Ламу є найстарішим і найкраще збереженим поселенням народу Суахілі в Східній Африці. На відміну від інших міст і сіл уздовж Східноафриканського узбережжя, багато з яких були покинуті, Ламу був постійно заселений протягом більше 700 років.

На жаль, Ламу серйозно постраждав від відступу берегової лінії, що означає, що місто втратило природний захист. Частково це пов’язано зі зміною рівня моря.

Узбережжя Коморських островів

На Коморських островах, вулканічному архіпелазі біля узбережжя Східної Африки, є кілька добре збережених пам’яток архітектури, в тому числі історична Медіна (квартал) і палац, побудовані сотні років тому.

Однак це місце, якому найсильніше загрожує підвищення рівня моря в Африці. Згідно з імовірним сценарієм глобальних викидів вуглецю «значна частина прибережної зони Африки буде затоплена до 2100 року». І ці місця не виняток.

Прибережні форти і замки в Гані

На узбережжі Гани стоїть безліч торгових пунктів, заснованих між 1482 і 1786 роками. Вони простягаються практично на 500 кілометрів уздовж узбережжя. Замки і фортеці в цих місцях, колись давно були зайняті торговцями з Португалії, Іспанії, Данії, Швеції, Голландії, Німеччини та Великобританії. Ця інфраструктура зіграла свою роль у торгівлі золотом, а пізніше і в підйомі і падінні работоргівлі між Африкою і Америкою.

Споруди, розташовані в цьому районі, сильно вразливі до впливу штормових хвиль і підвищення рівня моря, є ймовірність, що море просто розмиє їх.

Наскальні малюнки в Твіфелфонтейні, Намібія

Одне з найзнаменитіших місць з наскельними малюнками теж знаходиться під загрозою. Зміна клімату може збільшити вологість у відносно посушливих районах Африки, що створить умови для поширення грибка і мікробного життя на гірських породах.

Дивовижна» літопис ” мисливців-збирачів, яка була зроблена кілька тисяч років тому, може бути втрачена.

Дженне, Малі

2000 глиняних будинків Дженне-символ Малі. Люди почали жити тут ще в 250 році до нашої ери, Дженне був великим ринковим містом і важливою ланкою в торгівлі золотом через Сахару. У XV і XVI століттях це був один з центрів поширення ісламу по всій Західній Африці.

Але зміна клімату вплинула на доступність бруду, використовуваної першими жителями цих споруд. Місцеві жителі змушені купувати дешевші матеріали, що “радикально змінює зовнішній вигляд міста”, йдеться в дослідженні.