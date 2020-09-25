В Сербии военный самолет упал во двор дома, есть погибшие

Сегодня, 25 сентября, истребитель сербской армии «МиГ-21» разбился на западе страны, в результате чего погибли двое пилотов. Они не смогли катапультироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Сербии.

Как сообщается, самолет упал в районе села Бразини, а его обломки упали во двор одного из домов, ранив местного жителя. Пострадавшего с ожогами госпитализировали. В ведомстве также добавляют, что самолет разбился при выполнении очередного полетного задания.

Кроме того, Минобороны объявило, что самолет, который разбился, был проверен в соответствии со всеми процедурами, и после проверки было установлено, что он исправен и готов к полету.