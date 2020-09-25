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Авиакатастрофа под Харьковом: пилот сообщал об отказе левого двигателя

26.09.2020

Пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.

«По предварительной информации, пилот сообщал, что отказал левый двигатель… Выжившие, выпрыгнули из самолета», — отметил Кучер.

По его словам, среди погибших курсанты 3 и 4 курсов.

Кучер добавил, что расследование обстоятельств авиакатастрофы будет проводить Государственное бюро расследований (ГБР).

Как известно, авария самолета произошла вечером 25 сентября на расстоянии около 2 км от военного аэропорта.

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