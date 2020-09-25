Самолет взрывался по частям — очевидец крушения Ан-26

Очевидец рассказал о потерпевшем крушение в Украине самолете Ан-26. Подробности его беседы с RT опубликованы в Telegram-канале издания.

По словам очевидца, пожар он увидел на въезде в город Чугуев Харьковской области. «Мы подъезжали и заметили, как там что-то еще взрывалось», — поделился он, отметив, что было несколько последовательных взрывов.

Как рассказал собеседник издания, сначала не удавалось понять, что именно горит. «Потом машины начали объезжать по другой дороге, мы тоже объехали — и самолет лежал прямо на трассе. То есть он горел частями и взрывался тоже частями», — добавил он.