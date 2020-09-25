МВД запустило еще один электронный сервис: что можно узнать

МВД активно расширяет перечень доступных онлайн-сервисов. С сегодняшнего дня, 25 сентября, к ним присоединился еще один

Еще год назад термин «диджитализация» пугал большую часть населения Украины, но теперь многие прочувствовали на себе положительное влияние технологичного подхода. Ведь в стране заработало огромное количество электронных сервисов, посредством которых можно решить ряд вопросов, не посещая при этом профильные ведомства. Активно применяет онлайн-сервисы и Министерство внутренних дел Украины.

Через портал ведомства можно получить массу информации, причем число доступных сервисов постоянно увеличивается. Буквально на прошлой неделе был запущен сервис, который позволяет проверить достоверность водительского удостоверения и просмотреть перечень открытых категорий. Теперь же МВД запустило еще одну услугу, посредством которой можно проверить свидетельство ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) и убедиться в уровне подготовки водителя.

Для этого в соответствующее поле необходимо ввести номер и серию документа, после чего портал выдаст информацию о достоверности документа и сроке его действия, а также классах опасных веществ, которые разрешено перевозить водителю.

Новый электронный сервис МВД ДОПОГ актуален для:

отечественных и иностранных работодателей, грузоотправителей и грузоперевозчиков – при найме водителя;

соответствующих учреждений и компетентных иностранных органов – при оформлении документов на дорожную перевозку опасного груза;

работников таможенной службы – при просмотре документов и тому подобное.

Сервис проверки удостоверения ДОПОГ доступен здесь.