Бутусов об авиакатастрофе в Чугуеве: Люди выпрыгивали из самолета

Двое курсантов выпрыгнули из самолета во время его падения на аэродроме Чугуева. Об этом на своей странице в Facebook сообщает главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Отмечается, что оба спасшихся курсанта госпитализированы, врачи борются за их жизни.

«По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить. На борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров», — написал он.

Бутусов заметил, что сейчас признаны погибшими 22 человека. 2 в больнице. Четырёх человек ещё ищут.

«При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю», — добавил он.